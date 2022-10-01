Алтайский губернатор рассказал о планах по сотрудничеству с новыми регионами России

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 30 сентября, в Москве прошла церемония подписания документов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На церемонии присутствовал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам Виктора Томенко, в новых регионах проживают около 10 млн человек, которые отныне могут с полным правом называть себя гражданами России. Они ждали этого момента много лет.

- Украинские власти делали всё, чтобы процесс самоопределения этих регионов не состоялся, силой пытались лишить людей права на выбор. Поэтому на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях принятие в состав России является по-настоящему большим и всенародным праздником. И для всей Российской Федерации - это историческое событие, такое же важное, как в 2014 году возвращение в состав России Крыма и Севастополя, - пояснил губернатор.

Также он добавил, что Алтайский край продолжит сотрудничать с новыми регионами. Сейчас край помогает подшефному Славяносербскому району ЛНР восстановить инфраструктуру и организовать детский отдых. Жители, предприниматели и многие организации Алтая активно участвуют в налаживании гуманитарных связей.

- В какой-то степени, можно сказать, сегодня мы относимся к Славяносербскому району как к одному из муниципалитетов Алтайского края, - подчеркнул губернатор Виктор Томенко.

Напомним, с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Большинством инициатива была поддержана.