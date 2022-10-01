Жительница Алтая не вытерпела оскорблений и убила сожителя

Женщина признала свою вину Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае будут судить 54-летнюю жительницу Шелаболихинского района за убийство сожителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, на преступление она решилась после ссоры.

Вечером 23 июля 2022 года обвиняемая и ее сожитель распивали спиртное и начали ругаться. Мужчина начал выгонять возлюбленную из дома и оскорблять ее, но женщина схватила нож и ударила обидчика в область спины и груди. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело передано в суд.