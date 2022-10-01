Барнаульца осудили за смерть юноши во время вечеринки у бассейна

Организатор вечеринки своей вины не признавал Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили местного 24-летнего мужчину, который организовал вечеринку у бассейна. Как сообщили в пресс-службе управления следкома по Алтайскому краю, на вечеринке погиб 19-летний посетитель.

В июне 2018 года молодой человек организовал вечеринку у открытого бассейна на территории кафе. Однако организатор не обеспечил присутствие спасателей. Один из посетителей, будучи пьяным, во время купания захлебнулся и ушел под воду. Он пробыл под водой некоторое время, пока его не заметили и не вызвали медиков. Без сознания его госпитализировали в больницу, где спустя несколько месяцев он погиб.

Организатора судили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

- В ходе предварительного следствия организатор вечеринки своей вины не признавал, пытался ввести следствие в заблуждение и принимал меры к сокрытию следов преступной деятельности, стремясь тем самым избежать уголовную ответственность и наказание за содеянное, - пояснили в следственном управлении.

В итоге молодой человек получил 2,5 года условно с испытательным сроком на три года. Также он должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.