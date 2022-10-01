Мама пострадавшего в ДТП мальчика отсудила у водителя более 200 тысяч рублей

Мама ребенка обратилась в суд за компенсацией Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прокуратура встала на защиту прав ребенка, который пострадал в ДТП. Мальчика сбили на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В октябре 2020 года женщина за рулем сбила мальчика, который переходил дорогу по “зебре”. В результате аварии у него были сломаны наружная и внутренняя лодыжки. Из-за травмы ребенок две недели лежал в больнице, а потом еще лечился дома, пропустил обучение и мучается от ночных кошмаров.

- Ему снится, что сбивает машина, боится переходить дорогу, в связи с чем, родители были вынуждены сменить школу на иную, к которой можно дойти без пересечения проезжей части, - пояснили в прокуратуре.

Мама мальчика обратилась в суд за компенсацией. Виновница аварии должна выплатить 230 тысяч рублей.