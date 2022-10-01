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Происшествия1 октября 2022 4:36

Водитель самосвала погиб при падении с моста на Алтае

Трагедия произошла на Улаганском тракте
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В пятницу, 30 сентября, на Улаганском тракте в Республике Алтай произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, погиб водитель самосвала.

Авария случилась в 12:45 на 4-м километре дороги Акташ–Улаган. 37-летний уроженец Омской области за рулем грузового самосвала не справился с управлением, из-за чего техника сорвалась с моста и опрокинулась на крышу. Мужчина скончался до приезда медиков скорой помощи.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.