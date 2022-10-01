Алтайская прокуратура открыла горячую линию по вопросам мобилизации

Частичная мобилизация в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Алтайского края открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации в регионе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все желающие могут задать интересующие вопросы в круглосуточном режиме.

Линия начала работать с 30 сентября. Задать вопрос можно по части исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу .

Дежурный прокурор ответит принимает звонки по следующему номеру: 8-903-947-61-57. По вопросам рассмотрения заявлений и приему граждан обращаться по телефонам: 8(3852) 222-017, 222-145 и 200-609.

Все обращения будут рассмотрены, по ним прокуратура будет проводить надзорные мероприятия.

Ранее стало известно, что край выполнил план по частичной мобилизации почти на 60%.