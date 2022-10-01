В Барнауле в ночь на 1 октября работала снегоуборочная техника

Уборка снега в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 1 октября в Барнауле начала работать снегоуборочная техника. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего на дорогах работало 25 единиц техники МБУ «Автодорстрой».

Машины очистили тротуары и посыпали их песчано-соляной смесью. Также песком обработали спуски, подъемы и перекрестки.

Днем планируется выпустить на линию 64 единицы техники и 91 рабочего. Работы по очистке тротуаров продолжатся.

- МБУ «Автодорстрой» призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе дорожной техники, - подчеркнули в мэрии.