Пару из Барнаула приговорили к длительным срокам за жестокую расправу над собутыльниками

Потерпевшей удалось спастись, а ее сожитель умер на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд вынес приговор 38-летнему мужчине и 34-летней женщине, которые жестко расправились над собутыльниками. Об этом сообщает региональный Следком.

Известно, что 30 сентября 2021 года пара пришла в гости к своей знакомой в барнаульском поселке Южный. Вместе они распивали спиртные напитки. В ходе застолья женщины начали ссориться. В итоге гостья начала жестоко избивать хозяйку.

- За потерпевшую попытался вступиться ее сожитель, однако злоумышленники также стали наносить ему множественные удары, в том числе с использованием ножа. После того, как хозяева потеряли сознание, осужденные, проявляя особую жестокость, совершили поджог дома и скрылись с места преступления, - пишет ведомство.

Потерпевшая самостоятельно выбралась из дома. Женщину госпитализировали со множественными травмами. Ее сожитель скончался на месте происшествия.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в преступлениях. Женщину приговорили к 17,5 годам в исправительной колонии общего режима, а мужчину к 16,5 годам - в исправительной колонии строго режима.

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