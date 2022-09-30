В Барнауле создали контактную группу по оказанию помощи семьям мобилизованных

Специалисты будут выяснять, в чем нуждаются эти семьи, и оказывать необходимое содействие Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле создана контактная группа по оказанию помощи семьям мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Определены контактные телефоны, по которым могут обращаться семьи мобилизованных:

• Железнодорожный район - 62-56-21;

• Индустриальный район - 47-51-35;

• Ленинский район - 54-43-86;

• Октябрьский район - 24-96-22;

• Центральный район - 63-16-96;

• комитет по социальной поддержке населения г. Барнаула - 37-17-82.

Специалисты будут выяснять, в чем нуждаются эти семьи, и оказывать необходимое содействие. Отметим, что также по вопросам можно обращаться по номеру контакт-центра Минсоцзащиты: (3852) 27-36-01.

Ранее мы писали, что губернатор Алтайского края поручил организовать работу по оказанию помощи семьям мобилизованных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае создадут службу помощи семьям мобилизованных

Поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко (подробнее)