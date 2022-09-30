На Алтай-Коксе определили лучших электромонтеров

За звание лучшего по профессии боролись 16 сотрудников Фото: из архива компании

Победу одержал Антон Злобин, сотрудник электроцеха, электромонтер бригады по ремонту и обслуживанию электрооборудования коксового отделения №2. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего по профессии боролись 16 сотрудников подразделений предприятия. Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

Второе место в конкурсе занял Сергей Шторк, электромонтер участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования углеподготовительного цеха. Третье – Евгений Юртайкин, электромонтер по испытаниям и изменениям цеха автоматизации. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Денису Балахонову. Грамоту первичной профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Александру Чудову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Помимо девяти конкурсов профмастерства, в 2022 году на Алтай-Коксе пройдет конкурс «Молодой лидер». Он направлен на выявление инициативной молодежи, которая составит кадровый резерв предприятия. Для решения этих же задач, а также для формирования команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, предназначен конкурс «Наставник года».