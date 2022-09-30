Более половины упаковки в России будет экологичной к 2025 году - Россельхозбанк

При этом доля экоупаковки может составить до 50% от всего объёма выпускаемой в России упаковки.

На текущий момент рынок пищевой упаковки оценивается в 1,3 трлн рублей, 80-85% приходится на отечественные предприятия. В России упаковка производится в первую очередь из древесины - картон и бумага составляют 36% от сегмента пищевой упаковки, из полимеров (38%), жестяной и алюминиевой продукции (10%), стекла (12%) и прочих материалов.

В настоящее время крупнейшие производители молочной продукции в России не испытывают дефицита упаковочных материалов, несмотря на приостановку работы ряда предприятий на территории России (из России ушли некоторые компании, производившие тетрапак, гофроупаковку и полимеры). Возможность заменить импортное сырье на белый пищевой картон российского производства есть у отечественных бумажных производств в городах Светогорск и Сыктывкар. Также для упаковки может быть использован альтернативный вид картона – бурый, потенциал производства которого в России большой.

«Уход из России крупных западных компаний, производящих упаковку, вызвал обсуждения среди экспертов отрасли, и были высказаны предположения о возможном дефиците упакованной молочной продукции. Действительно, сейчас в России отмечается повышенный спрос на упаковку для молочной продукции, однако отечественные производители имеют достаточные запасы сырья и материалов для его удовлетворения. В основном посыл о возможном возникновении дефицита исходит от предприятий сетевого ритейла. По нашей информации, полученной от крупного сетевого ритейлера, у торговой компании существуют рекомендации для поставщиков продукции, в которой упаковка продукции делится на наиболее предпочтительную (для напитков это бутылки и банки, которые лучше поддаются переработке), менее предпочтительную (многослойная картонная упаковка, тетра-пак) и наименее предпочтительную (бэг-ин-бокс, флоупак, пауч, кувшин). Таким образом основная задача отрасли сегодня заключается в поиске согласия между производителями и ритейлом о приеме продукции в удобной для обеих сторон упаковке», - комментирует руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Российский рынок упаковки является одним из самых быстрорастущих сегментов экономики РФ, в период с 2023 по 2025 годы рынок упаковки будет иметь устойчивую тенденцию к росту, ключевыми факторами, станут в первую очередь активизация импортозамещения, а также рост производства упаковки для производства пищевых продуктов, производство которой будет увеличиваться на 8-10% в год.

В 2022 году ускорился тренд как на производство отечественной упаковки, так и экоупаковки. Экологичной считается упаковка, безопасная для продуктов питания, отвечающая критериям пригодности для вторичной переработки, возможности повторного использования и способности к биоразложению. По прогнозам экспертов Россельхозбанка, к концу 2025 года доля экоупаковки достигнет более 50% от всего объёма выпускаемой упаковки и составит более 800 млрд рублей к концу 2025 года.

Экоупаковка - относительно новый сегмент рынка, мировой рынок экологической упаковки оценивается в 300 млрд долларов. В России рынок экоупаковки будет формироваться в рамках реализации механизма расширенной ответственности производителей, согласно которому с 2025 года будет введен стопроцентный норматив утилизации выпускаемой упаковки. Перенос ответственности по утилизации на производителей упаковки станет стимулом для изменения компонентного состава при ее производстве. Процесс потребует от производителя новых современных упаковочных решений. Для перепрофилирования и модернизации мощностей отрасли, по оценке Центра макроэномического анализа и регионального прогнозирования РСХБ, потребуется более 30 млрд руб. в год.

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