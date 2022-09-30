В Алтайском крае на заснеженной трассе легковушка столкнулись с самосвалом

Скриншот публикации в группе "Вкурсе 22"

В Алтайском крае сегодня, 30 сентября, на заснеженной трассе легковой автомобиль столкнулся с самосвалом. Об этом сообщают в группе «Вкурсе 22».

- Сегодня с утра серьёзная авария произошла возле посёлка Благодатное, - пишут в группе.

По кадрам видно, что легковая машина серьезно повреждена. На данный момент подробности ДТП не сообщаются. Ранее мы писали, что в Барнауле на старом мосту произошло массовое ДТП.

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