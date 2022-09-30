В Барнауле лебеди с моста на Новом рынке «поселились» в зоопарке

После начала реконструкции моста лебеди хранились на складе Фото: Сергей ПИСАРЕВ

В Барнауле несколько лебедей с моста на Новом рынке доставили в зоопарк «Лесная сказка». Об этом рассказал директор учреждения Сергей Писарев.

- Вот и лебеди прилетели в зоопарк. С моста на проспекте Ленина на зимовку. Будут жить у нас на мини-ферме, - пишет Сергей Писарев.

Ранее мы писали, что после начала реконструкции моста на Ленина лебеди временно хранились на производственной базе ДСУ 4.

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