В Бийском районе задержали двух закладчиков с героином

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Первомайское Бийского района правоохранители задержали двух закладчиков с героином. Об этом сообщает МУ МВД России «Бийское».

Известно, что мужчины были временно зарегистрированы в Новосибирске, а в Бйиск приехали, чтобы торговать запрещенными веществами.

- Намеревались они это делать путем закладок наркотических средств в укромные места. В момент формирования очередного тайника злоумышленники были задержаны полицейскими, - уточняет ведомство.

В ходе досмотра у них изъяли около ста свертков. Эксперты установили, что в них находился героин, общей массой более 25 граммов. Вину задержанные отрицать не стали, а также показали, где уже успели заложить вещества. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые арестованы.

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