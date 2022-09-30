Семь человек пострадали в массовом ДТП на старом мосту в Барнауле

Пострадавшим была оказана медпомощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером 29 сентября произошло массовое ДТП на старом мосту. По предварительной информации, пострадали семь человек. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Напомним, что машину службы такси занесло. Следом затормозил белый внедорожник, в которого врезалась еще одна машина. Водитель маршрутного автобуса №134 попытался уйти от столкновения и выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом.

По предварительной информации, в ДТП пострадало семь человек. Женщинам 22, 26 и 48 лет, 43-летнему мужчине была оказана помощь, а женщинам 35, 47 и 52 лет потребовалась госпитализация.

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