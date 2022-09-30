В Барнауле построят очередной торговый центр

Площадь участка 17,5 тысяч квадратов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле построят новый торгово-развлекательный центр. Он будет находится на Павловском тракте, 174а, рядом с ТЦ «Доммер». Об этом сообщает «Толк».

Известно, что право на аренду этого участка, площадью 17,5 тысяч квадратов, выиграл барнаульский предприниматель во время аукциона. Территория свободна от застройки, есть только восемь металлических столбов на фундаменте, зеленые насаждения и частичное ограждение.

Арендатор планирует запроектировать объект, а затем представить его на градостроительном совете. Отметим, что рядом с участком расположены новые крупные ЖК. В перспективе эта территория будет густонаселенной.

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