Россияне стали больше есть бахчевых: каждому по арбузу и большой дольке

Соразмерно, на 21%, выросло и потребление – до 7,3 кг арбуза в год на человека против 6,03 кг годом ранее. Это значит, что в среднем россиянин теперь съедает более одного арбуза в год (при средней массе ягоды 6 кг). Эксперты РСХБ отмечают, что рынок арбузов России – зрелый, поэтому сейчас покупатели всё больше интересуются арбузами необычной формы и цвета.

Потенциальная ёмкость рынка арбузов, по мнению аналитиков РСХБ, ещё не достигнута.

«Производители развивают селекцию, выводя новые виды арбузов. Уже сейчас на просторах Краснодарского края и Астраханской области можно встретить разнообразие цветов, форм и размеров арбузных ягод. Среди покупателей растет спрос на бессемянные арбузы с жёлтой и красной мякотью. Также с большим интересом покупатели относятся к арбузам квадратной формы, экстремальных размеров (свыше 40 кг), с оранжевой мякотью и др. Доля таких «нестандартных» арбузов оценивается в 20% от общего рынка», – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Однако не только форма, цвет и отсутствие косточек двигают рынок вперёд: ещё одним драйвером, по мнению Андрея Дальнова, выступает фасовка. Крупнейшие ритейлеры предлагают приобрести половину или четверть арбуза, а также нарезанные и очищенные арбузы в формате готовой к употреблению еды с собой. По оценке РСХБ, доля такого формата на общем рынке пока что не превышает 10%.

Кто обеспечивает страну арбузами

В натуральном выражении на арбузы приходится 55% товарной массы бахчевых. А рост валового сбора арбузов соответствует общей тенденции увеличения производства бахчевых – тоже на 20% за год, до 1897,18 тыс. тонн.

Как показывает статистика, бахчевые, как и семечковые (яблоки, груши), производятся преимущественно на личных подсобных хозяйствах россиян. На ЛПХ приходится почти 2/3 сбора бахчевых, около трети – на фермеров, на сельхозпредприятия – 3%.

Из общего сбора бахчевых примерно 47%, то есть условно каждый второй арбуз или дыня произрастают в Приволжском федеральном округе, при этом порядка 40% обеспечивает входящая в округ Оренбургская область. В сегменте ЛПХ те же лидеры: Приволжье обеспечивает 64% сбора, Оренбургская область в его составе – 58%.

В сегменте КФХ концентрация производства в конкретных географических областях ещё более выражена, однако на первом месте среди округов уже Южный – 81%. Входящая в него Астраханская область даёт почти 51% бахчевых в сегменте КФХ.

В сегменте сельхозпредприятий 43% производства бахчевых даёт Южный федеральный округ, ещё 35% – Оренбургская область (Приволжье).

За что так любят большую полосатую ягоду

Арбуз содержит ряд полезных элементов, среди них витамины С и группы В, каротин, фолиевая и пантотеновая кислоты, пектины, железо, магний, растительная клетчатка и множество других полезных веществ. Полезные свойства арбуза способствуют улучшению работы пищеварительных органов, сердечно-сосудистой системы, оказывают омолаживающий эффект и благоприятно влияют на кожу. Кроме того, арбуз – это ягода, которая отличается низкой калорийностью, энергетическая ценность в среднем составляет всего 38 килокалорий на 100 граммов мякоти.

Польза арбуза заключается не только в мякоти, но и семенах, из которых производят масло. Эффективность арбузного масла не уступает по своим медицинским свойствам миндальному. Часто продукт используют в косметических целях. Арбузные семечки зачастую употребляют в пищу, например, в Западной Африке, Китае.

Кроме того, в жаркое время ценится освежающий эффект арбуза.

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