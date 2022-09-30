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Общество30 сентября 2022 4:34

Первое заседание обновленного состава гордумы прошло в Барнауле

Были выбраны председатель Думы и его заместитель
Антонина Лышова
Председателем городской Думы стала Галина Буевич

Председателем городской Думы стала Галина Буевич

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 29 сентября прошло первое заседание городской Думы VIII созыва. Об этом сообщает пресс-службы городской администрации.

Отметим, что был выбран председатель городской Думы. Им стала Галина Буевич, которая ранее занимала эту ложность. Ее избрали большинством голосов.

- По решению депутатов заместителем председателя БГД стал один из опытнейших городских депутатов, член фракции «Единая Россия» Андрей Солодилов, - уточняет пресс-служба.

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