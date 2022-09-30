На Алтае жителям ЛНР и Херсонской области начали выдавать паспорта РФ

Выдача паспортов РФ Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Жители Луганской Народной Республики и Херсонской области переехавшие в Алтайский край, начали получать российские паспорта в упрощенном порядке.

– Шесть человек были приняты в гражданство Российской Федерации. Все они получили гражданство в упрощенном порядке, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Все они решили остаться на территории региона. Кто-то будет заниматься парикмахерским искусством, кто-то нашел себя в кондитерском цеху, кто-то занят в промышленности. Во время вручения паспортов новым гражданам РФ также пожелали успехов и благополучия, а также напомнили о том, что теперь они наделены всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией.