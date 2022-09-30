Дорожники Барнаула начали обрабатывать улицы песчано-соляной смесью

29 сентября в Барнауле выпал первый снег Фото: Анна СЕМИНА

В ночь на 30 сентября предприятие «Автодорстрой» Барнаула вывело на городские дороги 26 единиц техники для обработки улиц.

– Спецтехника обрабатывала песчано-соляной смесью наиболее проблемные участки - спуски и подъемы. Также работы проводились на основных магистралях города - проспектах Ленина, Красноармейском, Калинина, Павловском и Змеиногорском трактах, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Днем на улицы города планируют вывести 13 автомобилей для автоматизированной обработки и еще 90 дворников и 35 грузчиков.