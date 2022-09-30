1 октября в Барнауле проведут продовольственные ярмарки

Ярмарки пройдут во всех районах города
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Завтра, 1 октября, в Барнауле пройдет очередная продовольственная ярмарка.
– Свою продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства Алтайского края и Барнаула, - сообщают в мэрии.
Жители краевой столицы смогут приобрести по доступным ценам овощи, мясо, птицу, полуфабрикаты, кондитерские изделия и т.д.
Торговые ряды будут работать с 10 до 14 часов. Палатки разместят по следующим адресам:
Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в;
п.Научный городок;
ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
с.Лебяжье – ул.Центральная, 65а;
Затон – ул.Водников, 11.
Справки по телефону: 370-464 (администрация города).