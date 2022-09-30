1 октября в Барнауле проведут продовольственные ярмарки

Ярмарки пройдут во всех районах города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Завтра, 1 октября, в Барнауле пройдет очередная продовольственная ярмарка.

– Свою продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства Алтайского края и Барнаула, - сообщают в мэрии.

Жители краевой столицы смогут приобрести по доступным ценам овощи, мясо, птицу, полуфабрикаты, кондитерские изделия и т.д.

Торговые ряды будут работать с 10 до 14 часов. Палатки разместят по следующим адресам:

Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в;

п.Научный городок;

ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

с.Лебяжье – ул.Центральная, 65а;

Затон – ул.Водников, 11.

Справки по телефону: 370-464 (администрация города).