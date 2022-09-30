Массовая авария произошла на старом мосту в Барнауле

ДТП на старом мосту через Обь. Скриншот страницы vk.com/incident22

В четверг вечером, 29 сентября, в Барнауле на старом мосту через реку Обь произошло массовое ДТП.

– На старом мосту произошло ДТП с участием четырех машины, - рассказывают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

По их данным, автомобиль службы такси, с которого все началось, ехал из города и его занесло, следом двигался белый внедорожник и в него врезалась другая машина.

– Далее водитель 134 маршрутки пытаясь уйти от столкновение выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Барнаул-Тогул, - добавляют участники сообщества.

По предварительной информации, были пострадавшие.