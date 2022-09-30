В день юбилея Алтайского края в Барнауле зарегистрировали трехтысячного малыша

Семья Шкапенко. Фото: Управления юстиции Алтайского края

28 сентября, в день, когда Алтайскому краю исполнилось 85 лет, в Барнауле зарегистрировали 3000-го малыша.

– 25 сентября 2022 года в семье Шкапенко Василия и Юлии родился сын Михаил. Родители мальчика родом из Усть-Пристанского района, учились в одной школе, но познакомились только в Барнауле во время получения высшего образования, - рассказывают в управлении юстиции.

Для семьи Шкапенко это уже второй ребенок. Они воспитывают трехлетнюю дочь. В памятный для них день, когда их сын был официально зарегистрирован в отделе ЗАГС, счастливым родителям вручили памятные сувениры и поздравительное письмо от губернатора края.