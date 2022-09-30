Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ссора в ночном баре закончилась убийством 21-летнего парня. Подозреваемый задержан, сообщает региональный Следком. Преступление предусмотрено ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что в ночь с 27 по 28 сентября 2022 года в одном из ночных баров компания молодых людей распивала алкоголь. Когда они вышли на улицу, то между 21-летним потерпевшим и незнакомым мужчиной из другой компании произошел конфликт из-за оскорблений.

- Подозреваемый стал жестоко избивать обидчика, нанося удары кулаками, а затем ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, а мужчина скрылся, - пишет ведомство.

Судебная медэкспертиза показала, что причина смерти - закрытая черепно-мозговая травма. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

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