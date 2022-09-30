В Алтайском крае 30 сентября ожидается до +5 градусов и мокрый снег

Местами возможно появление временного снежного покрова
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае 30 сентября обещают дожди, местами мокрый снег с дождем. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
- Местами появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица, - уточняют в Гидрометцентре.
Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 4-9 м/с. Местами порывы могут достигать до 16 м/с.
В краевой столице столбики термометров покажут +1... +3 градуса. Во второй половине дня возможен снег с дождем.
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