В Алтайском крае 30 сентября ожидается до +5 градусов и мокрый снег

Местами возможно появление временного снежного покрова Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 30 сентября обещают дожди, местами мокрый снег с дождем. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- Местами появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица, - уточняют в Гидрометцентре.

Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 4-9 м/с. Местами порывы могут достигать до 16 м/с.

В краевой столице столбики термометров покажут +1... +3 градуса. Во второй половине дня возможен снег с дождем.

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