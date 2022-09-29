«Россети Сибирь» направили более полумиллиарда рублей на ремонт энергообъектов в Алтайском крае

ПАО «Россети»

Компания завершает подготовку энергообъектов к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов.

Об этом Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на заседании федерального штаба, которое провел в Иркутске Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

А неделей ранее директор филиала «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» Николай Пантелеев на заседании Правительства Алтайского края доложил о ходе подготовки региональной энергосистемы к зиме. В 2022 году на ремонтную программу в крае направлено более 500 миллионов рублей. За 8 месяцев текущего года отремонтировано: почти 6500 километров линий электропередачи 0,4 - 110 киловольт (кВ), 215 подстанций 35 - 110 кВ, расчищено 1500 гектар просек ЛЭП. Основные направления для инвестиций в этом году: реконструкция ПС 110 кВ «Санниковская», установка 35 реклоузеров на линиях 10 кВ, замена 54 высоковольтных вводов на подстанциях 110 кВ, приобретение автотракторной техники.

ПАО «Россети»

Всего же в зоне обслуживания ПАО «Россети Сибирь» запланирован ремонт 5084 единиц подстанционного оборудования и 7344 км линий электропередачи 35 кВ и выше, расчистка 14300 гектаров просек ЛЭП. Аварийный запас оборудования и материалов сформирован на 100%. На случай аварийно-восстановительных работ подготовлено более 1 070 бригад и 563 резервных источников энергии общей мощностью 47,8 МВт.

«Компании Группы «Россети» в Сибири уже более трех лет подряд снижают число технологических нарушений, происходящих в осенне-зимний период. Рассчитываем сохранить этот позитивный тренд. Все основные ремонтные мероприятия будут завершены в сентябре. Параллельно продолжаем реализацию инвестпрограммы, в том числе проектов, которые прямо влияют на надежность. Планируемый на 2022 год объем финансирования составляет 68 млрд рублей», – отметил Андрей Рюмин.

По итогам года Группа «Россети» введет в работу в СФО более 180 МВА новой трансформаторной мощности и почти 800 км ЛЭП. Все работы на объектах электросетевого хозяйства проводятся для того, чтобы повысить качество и надежность электроснабжения территории в самый сложный период максимума нагрузок на линии электропередачи и подстанции.

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