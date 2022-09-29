В Бийске приостановили отправку мобилизованных

Фото: Анна Сабанова, "БР"

В Бийске отложили отправку мобилизованных граждан на неопределенный срок. Как рассказал «Бийскому рабочему» военный комиссар Бийска, Бийского и Солтонского районов, назначенную на 30 сентября отправку пока отменили.

В администрации наукограда отмечали, что это должна была быть самая массовая отправка мобилизованных и добровольцев. Но сбор у военкомата, по данным мэрии, пока отменили. Когда состоится мероприятие, пока не сообщается.

К слову, 30 сентября в военкомате Бийска будут принимать граждан, которые имеют право на отсрочку, но получили повестки.

- Получившим повестку необходимо явиться с документами, подтверждающими право на отсрочку, - подчеркнуло издание.

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