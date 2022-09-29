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Общество29 сентября 2022 11:08

Метель накрыла Барнаул 29 сентября 2022 года

Ранее синоптик предупредила о временном снежном покрове
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Метель в Барнауле 29 сентября 2022

Метель в Барнауле 29 сентября 2022

Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 29 сентября, Барнаул накрыла пурга – снег с ветром. Ранее синоптики предупреждали о том, что в городе образуется временный снежный покров.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра. Людмила Сырых рассказывала «Комсомолке», что в регионе проходит холодный фронт. К концу недели ночная температура воздуха опустится до -3… -7 градусов, а дневная – от +2 до +7 градусов.

Самая холодная погода ожидается в пятницу, 30 сентября. На дорогах может быть гололедица.