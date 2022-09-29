Почти 100% многоквартирных домов Барнаула подключены к отоплению в Барнауле

Отопительный сезон в городе начался неделю назад Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже 99,6% многоквартирных домов подключены к теплоснабжению. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, тепло получили 2974 из 2985 домов – это 99,6%.

Школы, детсады, высшие и средние специальные учебные заведения, общежития и медучреждения города подключены в полном объеме.

В мэрии напомнили, что по вопросам отопительного сезона можно обратиться в свою управляющую компанию или позвонить в диспетчерские службы СГК и администрации своего района. Контакты размещены на сайте администрации.