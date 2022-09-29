Бывшего главу Октябрьского района Барнаула будут судить по делу о взятке за назначение на пост

Расследование дела о взятке завершено Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле бывшего чиновника будут судить за дачу взятки в значительном размере. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по региону, расследование дела завершено.

По данным «Банкфакса» речь идет об Андрее Овсянникове, бывшем главе Октябрьского района Барнаула. Также фигурантом дела стал бывший вице-мэр Барнаула Юрий Еремеев. Следствие установило, что в 2015 году экс-глава администрации Центрального района, которым был ранее Еремеев, намеревался выполнить строительные-монтажные работы на своем земельном участке. Он обратился за помощью к главному инженеру «Автодорстроя» (ранее пост занимал Овсянников), который привлек к работе бригаду и оплатил все из своего кармана.

Чтобы не отдавать 80 тысяч рублей за работы, Еремеев пообещал устроить Овсянникова на муниципальную должность. В 2016 кандидатура Овсянникова была включена в резерв кадров. В будущем он получил пост главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула.

- В настоящее время в отношении бывшего главы администрации Центрального района города Барнаула, обвиняемого в получении взятки, уголовное дело рассматривается судом, - подчеркнули в следкоме.

Свою вину в даче взятки Овсянников признал, уголовное дело передано в суд.

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