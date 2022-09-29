Барнаульские депутаты избрали председателя гордумы и его зама

Думу вновь возглавила Галина Буевич
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 29 сентября, в Барнаульской гордуме вновь избрали председателя и его заместителя. Как сообщает «Толк», орган вновь возглавила ректор Алтайского института культуры Галина Буевич, которая была председателем и в прошлом созыве.
На заседании были 36 новоизбранных депутатов, за неё отдали голоса 29 депутатов. также на пост выдвигали Юрия Красильникова (КПРФ) и Алексея Скосырского (ЛДПР), но они набрали всего по три и два голоса соответственно.
Заместителем Галины Буевич будет председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрей Солодилов (ЕР).
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