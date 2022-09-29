ВТБ повышает эффективность работы контакт-центра

В рамках Корпоративного акселератора было успешно апробировано решение российской технологической компании RevGames.

Участниками пилотного проекта стали 163 сотрудника контакт-центра банка. В процессе решения рабочих задач им предстояло пройти тест, успешный результат в котором был напрямую связан с выполнением KPI, влияющих на клиентский опыт.

Проект позволил повысить уровень вовлеченности сотрудников контакт-центра, их мотивацию и показатели эффективности. Пилотная группа при сокращении времени обслуживания клиентов продемонстрировала рост количества удовлетворенных клиентов. Опыт проведения подобной геймификации признан успешным: технологическое решение рекомендовано к промышленной эксплуатации в контуре банка.

Корпоративный акселератор помогает подразделениям банка находить новые инструменты для решения технологических и бизнес-задач и предоставляет сервис полного цикла — от поиска и экспертизы технологических решений до реализации пилотных проектов внутри банка. С начала года команда акселератора провела анализ и оценку более 280 решений с открытого рынка, запустила более 20 пилотных проектов.