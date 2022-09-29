Военный комиссар Алтая рассказал, почему происходят ошибки при мобилизации

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов, телеканал "Катунь 24"

Главный военком Алтайского края Марат Усманов прокомментировал ошибки при частичной мобилизации в регионе. По его совам, они происходят зачастую по вине самих призывников.

Со слов Усманова, те, кто имеют право на отсрочку, могут получить повестку из-за того, что граждане не сообщили вовремя об изменениях в семейном положении или месте работы. Чтобы уточнять данные, граждане должны сами прибыть в военный комиссариат.

Напомним, ранее стало известно о том, когда закончится частичная мобилизация в Алтайском крае.