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Общество29 сентября 2022 7:16

Военный комиссар Алтая рассказал, почему происходят ошибки при мобилизации

По его словам, в этом могут быть виноваты сами призывники
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов, телеканал "Катунь 24"

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов, телеканал "Катунь 24"

Главный военком Алтайского края Марат Усманов прокомментировал ошибки при частичной мобилизации в регионе. По его совам, они происходят зачастую по вине самих призывников.

Со слов Усманова, те, кто имеют право на отсрочку, могут получить повестку из-за того, что граждане не сообщили вовремя об изменениях в семейном положении или месте работы. Чтобы уточнять данные, граждане должны сами прибыть в военный комиссариат.

Напомним, ранее стало известно о том, когда закончится частичная мобилизация в Алтайском крае.