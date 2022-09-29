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Общество29 сентября 2022 4:07

Жительница Барнаула отдала почти 40 тысяч рублей недобросовестному магазину штор

Долгожданную посылку женщина так и не получила
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Жительница Барнаула потеряла деньги при попытке заказать шторы

Жительница Барнаула потеряла деньги при попытке заказать шторы

Фото: Анна Перевощикова

Жительница Барнаула потеряла деньги при попытке заказать шторы в интернет-магазине. Шторы ей так и не прислали после оплаты, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

32-летняя местная жительница рассказала, что нашла в соцсети страницу по продаже штор оптом. Она выбрала ряд моделей и оставила заявку на сайте. С ней связались якобы продавца, заказ был оформлен на 38,5 тыс. рублей.

- Продавец пояснил, что доставка будет осуществляться почтой. Заявительница оплатила стоимость товаров. В прошествии времени посылка со шторами так и не пришла. Потерпевшая долгое время пыталась связаться с продавцом, однако на звонок никто не отвечал, - отметили в полиции.

Тогда женщина поняла, что её обманули, и пошла в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.