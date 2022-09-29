Жительница Барнаула отдала почти 40 тысяч рублей недобросовестному магазину штор

Жительница Барнаула потеряла деньги при попытке заказать шторы Фото: Анна Перевощикова

Жительница Барнаула потеряла деньги при попытке заказать шторы в интернет-магазине. Шторы ей так и не прислали после оплаты, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

32-летняя местная жительница рассказала, что нашла в соцсети страницу по продаже штор оптом. Она выбрала ряд моделей и оставила заявку на сайте. С ней связались якобы продавца, заказ был оформлен на 38,5 тыс. рублей.

- Продавец пояснил, что доставка будет осуществляться почтой. Заявительница оплатила стоимость товаров. В прошествии времени посылка со шторами так и не пришла. Потерпевшая долгое время пыталась связаться с продавцом, однако на звонок никто не отвечал, - отметили в полиции.

Тогда женщина поняла, что её обманули, и пошла в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.