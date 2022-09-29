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Общество29 сентября 2022 3:54

Заринчанка не хотела отдавать мужа в руки правосудия и напала на полицейского

Теперь ее будут судить
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Женщина напала на полицейского

Женщина напала на полицейского

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Заринска будут судить за насилие в отношении полицейского в кафе-баре. Как сообщили в пресс-службе следкома по Алтайскому краю, вдобавок она еще и обматерила представителя власти.

Ночью 18 августа в один из баров Заринска вызвали полицию, так как компания пьяных людей не поладила с продавцом.

- В ходе выяснения обстоятельств произошедшего одна из посетительниц, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стала громко кричать и выражаться грубой нецензурной бранью, - отметили в следкоме.

Полицейский попытался снять женщину на камеру с целью фиксации нарушения, но женщина выбила телефон из рук. Супруга дебоширки пытались задержать, но женщина отдавать мужа в руки правосудия не хотела и набросилась с кулаками на полисмена.

Во время предварительного следствия женщина признала свою вину. Уголовное дело передали в суд.