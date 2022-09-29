Новое здание поликлиники №14 в Барнауле планируют запустить в 2023 году

В новом здании смогут получать помощь 900 пациентов за смену Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая поликлиника в Индустриальном районе Барнаула может запуститься уже в апреле 2023 года. Как сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, медучреждение сможет принимать часть пациентов из Диагностического центра, чтобы разгрузить его, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе онлайн-форума.

Новый корпус поликлиники начали строить два года назад. Здание введут в эксплуатацию не позднее 26 апреля 2023 года. Работы идут по графику.

- В настоящее время выполняется чистовая отделка, благоустройство, а также комплектование тяжелым оборудованием, которому требуется монтаж, - подчеркнул Дмитрий Попов.

Здание расположено на улице Лазурная,46. В нем смогут получать помощь 900 пациентов за смену.