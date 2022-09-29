Алтайские сельхозпредприятия начнут применять дроны в хозяйстве

Уборка урожая Фото: Олег УКЛАДОВ

Сельхозпредприятия Алтайского края могут начать использовать в хозяйстве беспилотники о Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Такое решение было принято в результате договоренности между представителями Томского и Алтайского аграрного университетов, сообщили в пресс-службе АГАУ.

Беспилотники производят в молодежной учебно-научной лаборатории "Беспилотных авиационных систем".

- У нас богатый опыт применения беспилотников в сельскохозяйственных предприятий… для аэрофотосъемки полей, определения их точных границ, для создания карт внесения удобрений…, мы будем работать совместно с учеными Алтайского ГАУ по расширению практики применения беспилотников в АПК региона, - подчеркнул завлабораторией Евгений Макаров.

Уже сейчас дроны используются в агропромышленном комплексе Томской, Тюменской областей и Красноярского края, они могут определять до 30 параметров, которые нужны фермерам. Кстати, томские дроны обладают рядом преимуществ перед квадрокоптерами - у них больше времени полета на одной зарядке, большая полезная нагрузка при меньшем весе и приемлемая цена.