«Призрачный гонщик» похитил 21 корову в Алтайском крае, но сыщики его раскрыли

Коров похитили на грузовике Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу 21 коровы у жителя села Верх-Яминское Целинного района. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, предварительный ущерб, со слов хозяина, составил почти 1,5 миллиона рублей.

По словам фермера, кража произошла ночью. Кто-то вывел коров из загона и увез.

- В ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что похищенный скот был вывезен в Кемеровскую область на грузовике, - рассказали в МВД.

Вскоре оперативники вышли на след водителя грузовика. Судя по фото, на передней части транспортного средства красовалась надпись «Призрачный гонщик».

Водитель грузовика признался, что его наняли двое мужчин. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Водитель признался, что его наняли двое мужчин. Эти сведения помогли сыщикам установить личность и местонахождение похитителей. Ими оказались двое жителей Кемеровской области. Их задержали по месту жительства.

Злоумышленники рассказали, что украли коров, чтобы перепродать их. Однако в дороге трое животных погибли, еще троих они забили и реализовали на мясо. Из 21 коровы только 15 остались живы, их перепродали фермеру.

В настоящее время животные возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже.