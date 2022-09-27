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Происшествия27 сентября 2022 3:35

«Призрачный гонщик» похитил 21 корову в Алтайском крае, но сыщики его раскрыли

Водитель признался, что его наняли двое мужчин из Кемеровской области
Вера Березовская
Коров похитили на грузовике

Коров похитили на грузовике

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу 21 коровы у жителя села Верх-Яминское Целинного района. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, предварительный ущерб, со слов хозяина, составил почти 1,5 миллиона рублей.

По словам фермера, кража произошла ночью. Кто-то вывел коров из загона и увез.

- В ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что похищенный скот был вывезен в Кемеровскую область на грузовике, - рассказали в МВД.

Вскоре оперативники вышли на след водителя грузовика. Судя по фото, на передней части транспортного средства красовалась надпись «Призрачный гонщик».

Водитель грузовика признался, что его наняли двое мужчин.

Водитель грузовика признался, что его наняли двое мужчин.

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Водитель признался, что его наняли двое мужчин. Эти сведения помогли сыщикам установить личность и местонахождение похитителей. Ими оказались двое жителей Кемеровской области. Их задержали по месту жительства.

Злоумышленники рассказали, что украли коров, чтобы перепродать их. Однако в дороге трое животных погибли, еще троих они забили и реализовали на мясо. Из 21 коровы только 15 остались живы, их перепродали фермеру.

В настоящее время животные возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже.