У жителя Новоалтайска на участке нашли 20 кустов опийного мака

До 25 сентября сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводят операцию «Мак». Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Жителя Новоалтайска задержали за культивирование опийного мака. Он выращивал на своем участке 20 кустов наркотического растения, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Кроме того, в ходе проведения обысковых мероприятий у данного гражданина обнаружено и изъято 250 граммов наркотического средства марихуана, – сообщили в пресс-службе МВД.

По данному факту возбудили два уголовных дела: по ч.1 статьи 231 УК РФ и ч.2 статьи 228 УК РФ.

В МВД отмечают, что до 25 сентября сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводят операцию «Мак». Ее цель - выявление и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков естественного происхождения.