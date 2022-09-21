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Происшествия21 сентября 2022 6:31

У жителя Новоалтайска на участке нашли 20 кустов опийного мака

Против него возбудили уголовное дело
Вера Березовская
До 25 сентября сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводят операцию «Мак».

До 25 сентября сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводят операцию «Мак».

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Жителя Новоалтайска задержали за культивирование опийного мака. Он выращивал на своем участке 20 кустов наркотического растения, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Кроме того, в ходе проведения обысковых мероприятий у данного гражданина обнаружено и изъято 250 граммов наркотического средства марихуана, – сообщили в пресс-службе МВД.

По данному факту возбудили два уголовных дела: по ч.1 статьи 231 УК РФ и ч.2 статьи 228 УК РФ.

В МВД отмечают, что до 25 сентября сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводят операцию «Мак». Ее цель - выявление и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков естественного происхождения.