Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 4:35

Проблемы с общежитиями для студентов в Барнауле привлекли внимание прокуратуры

Выявлены различные виды нарушений
Вера Березовская
Проблемы с общежитиями возникли сразу в нескольких образовательных организациях Барнаула

Проблемы с общежитиями возникли сразу в нескольких образовательных организациях Барнаула

Фото: Герман Архаров

В Барнауле прокуратура выявила нарушения прав студентов. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Проблемы с общежитиями возникли сразу в нескольких образовательных организациях Барнаула. В Алтайском промышленно-экономическом колледже к началу учебного года «должных мер к размещению части студентов образовательной организацией не было принято». В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю учреждения.

- Кроме того, проверена готовность общежитий организаций среднего профессионального, высшего образования к учебному году. Выявлены отдельные нарушения пожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства, - рассказали в прокуратуре.

Руководителям образовательных организаций также внесли представления.