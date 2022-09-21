Проблемы с общежитиями для студентов в Барнауле привлекли внимание прокуратуры

Проблемы с общежитиями возникли сразу в нескольких образовательных организациях Барнаула Фото: Герман Архаров

В Барнауле прокуратура выявила нарушения прав студентов. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Проблемы с общежитиями возникли сразу в нескольких образовательных организациях Барнаула. В Алтайском промышленно-экономическом колледже к началу учебного года «должных мер к размещению части студентов образовательной организацией не было принято». В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю учреждения.

- Кроме того, проверена готовность общежитий организаций среднего профессионального, высшего образования к учебному году. Выявлены отдельные нарушения пожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства, - рассказали в прокуратуре.

Руководителям образовательных организаций также внесли представления.