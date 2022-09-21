Барнаульцев напугал ночью шум в небе

Гул горожане слышали в 2.30 ночи Фото: Олег УКЛАДОВ

Минувшей ночью барнаульцев напугал гул летящего самолета. Об этом рассказали в паблике «Инцидент Барнаул».

- Сегодня ночью около 2.30 был слышен шум самолета такой силы, что казалось он летит над домами, окна тряслись. Что это было, может кто в курсе? Живу на Исакова-Шукшина, - рассказала подписчица.

В комментариях горожане подтвердили, что тоже просыпались от неизвестного гула. Однако некоторые барнаульцы отметили, что шум был вовсе не от летящего самолета, а от ТЭЦ, на которой проводились работы.