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Происшествия21 сентября 2022 3:19

Глубокой ночью одновременно в Барнауле и Павловске произошли пожары в частных домах

Здания загорелись во втором часу ночи
Вера Березовская
Погибших и пострадавших в результате происшествий нет

Погибших и пострадавших в результате происшествий нет

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Минувшей ночью 21 сентября, в Барнауле и Павловске одновременно произошли пожары в частных домах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- Пожарно-спасательные подразделения краевого центра и Павловска в одно и то же время ликвидировали пожары в частных домах. Пожары возникли во втором часу ночи, - рассказали в МЧС.

В Барнауле огнем охватило частный дом по улице Пароходной в микрорайоне Затон. Возгорание ликвидировано на площади 80 квадратных метров. На тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава, 6 автоцистерн

В Павловске вспыхнул дом на улице Вельдяйкина. Огонь охватил площадь 180 «квадратов». Задействовано 13 человек, 5 автоцистерн.

Погибших и пострадавших в результате происшествий нет. Причины пожаров на данный момент устанавливаются.