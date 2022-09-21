Стал известен возраст самого молодого депутата Барнаульской гордумы

Всего в БГД выбрано 40 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утвердили имена новых депутатов, которые вошли в восьмой созыв гордумы. Всего в БГД выбрано 40 человек.

По данным «Амик», самым молодым из народных избранников стал 23-летний эсер Захар. Торычев. Лишь год назад он кончил вуз. А самым возрастным среди народных избранников стал 75-летний коммунист Анатолий Барсуков.

Напомним, всего по результатам выборов в гордуму прошли пять партий. «Единая Россия» набрала 47,98%, получив 11 мандатов по списку и 20 — по одномандатным округам, КПРФ – 15,4% (три мандата), «Справедливая Россия — За правду» — 8,99% (два мандата), «Новые люди», попавшие впервые в БГД, (8,41%, два мандата), ЛДПР (8,3%, два мандата).