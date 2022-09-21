В Алтайском крае стартовал II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье»

Открытие прошло в театре кукол "Сказка" Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

20 сентября в Алтайском крае торжественно открыли II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Зазеркалье» - это масштабный фестиваль кукольных театров. В этом году в нем принимают участие 13 городов. Всего программе 16 спектаклей. Все постановки покажут в Барнауле.

Церемония открытия прошла в фойе театра кукол «Сказка». На мероприятии присутствовал губернатор Виктор Томенко. Глава региона пожелал зрителям положительных эмоций и впечатлений, а участникам фестиваля - эффективного общения друг с другом, обмена идеями.

- На свой вкус найдут здесь произведения и совсем маленькие зрители, и взрослые. Будем радоваться искусству всех людей, кто принимал участие и создавал эти спектакли и дарит их зрителям, - отметил Виктор Томенко.

Отметим, что фестиваль «Зазеркалье» проходит в Барнауле с 20 по 25 сентября. Подробнее о постановках можно почитать здесь.