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Общество21 сентября 2022 1:19

До +26 прогнозируют в Алтайском крае 21 сентября 2022

Осадков не ожидается
Вера Березовская
В Барнауле столбик термометра покажет от +21 до +23 градусов

В Барнауле столбик термометра покажет от +21 до +23 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

21 сентября в Алтайском крае прогнозируют теплую погоду. Подробнее об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура воздуха днем поднимется до +26 градусов. Осадков не ожидается. В утренние часы возможен туман. Ветер подует восточный со скоростью 3-8 м/с, по югу местами порывы могут достигать до 14 м/с.

В Барнауле столбик термометра покажет от +21 до +23 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.