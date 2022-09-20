В Барнауле модернизируют несколько светофоров

Светофор
Фото: Анна СЕМИНА
В Барнауле заменят несколько светофоров в разных частях города. Власти потратят на это 3,4 млн рублей.
– Так, на новые устройства заменят изношенное оборудование на перекрестке Комсомольский - Молодежная и на участке по улице Попова, 57, - сообщают в пресс-центре администрации города.
Кроме этого дополнительные светофоры появятся на пересечении улицы 6-ой Нагорной и Змеиногорского тракта. Таким образом, выезд станет еще удобнее и безопаснее.
Также автоматический регулировщик появится на пересечении улиц Попова и Энтузиастов. Еще одно место для модернизации – площадь Октября.