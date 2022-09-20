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Общество20 сентября 2022 13:41

В Барнауле модернизируют несколько светофоров

Она находятся на пяти разных участках
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Светофор

Светофор

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле заменят несколько светофоров в разных частях города. Власти потратят на это 3,4 млн рублей.

– Так, на новые устройства заменят изношенное оборудование на перекрестке Комсомольский - Молодежная и на участке по улице Попова, 57, - сообщают в пресс-центре администрации города.

Кроме этого дополнительные светофоры появятся на пересечении улицы 6-ой Нагорной и Змеиногорского тракта. Таким образом, выезд станет еще удобнее и безопаснее.

Также автоматический регулировщик появится на пересечении улиц Попова и Энтузиастов. Еще одно место для модернизации – площадь Октября.