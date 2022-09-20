Барнаульский зоопарк показал подросшего кенгуренка

Кенгуренок Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Сотрудники барнаульского зоопарка показали насколько подрос кенгуренок, родившийся в этом году.

– Наша малышка кенгуру заметно подросла и посмелела. Выпорхнула из маминой сумочки окончательно. Пора бы ей имя придумать, помогайте, друзья! – говорят сотрудники «Лесной сказки».

Посетители уже предложили несколько вариантов: Маруся, Мася, Рика, Забава, Селина, Афина, Фиалка, Пупся, Няша и другие.

Напомним, малышка родилась в этом году, точный срок сказать достаточно трудно, поскольку беременность у кенгуру Беннетта длится 40 дней, а на свет малыш появляется весом всего около одного грамма. Дальше он несколько месяцев развивается в сумке мамы. Впервые Крошку Ру, как его назвали посетители зоопарка, увидели только в мае, но тогда он уже был достаточно крупный и начал вылезать наружу. Теперь уже точно известно, что это девочка и теперь ей подбирают новое имя.