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Общество20 сентября 2022 10:51

После ареста автомобиля барнаулец оплатил алименты на ребенка и штрафы ГИБДД

Он до последнего скрывался, но его объявили в розыск
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Арест автомобиля

Арест автомобиля

Фото: предоставлено пресс-службой

Житель Барнаула за раз расплатился с огромным долгом по алиментам и погасил многочисленные штрафы ГИБДД. Так на него подействовал арест автомобиля приставами.

Сумма долга по алиментам составила почти 700 тысяч рублей.

– Чтобы убедить должника в необходимости заботиться о родном малыше, судебные приставы предприняли комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством, - рассказывают в главном управлении ФССП России по Алтайскому краю.

Мужчина до последнего скрывал от приставов свое имущество, но в итоге они пошли на уловку – если физически изъять автомобиль нельзя, то можно вынести запрет на совершение регистрационных действий. Параллельно с этим должника объявили в розыск.

План сработал: машину и должника нашли. Чтобы «ласточку» не пустили с молотка, родитель сразу же нашел деньги на родного ребенка, а также погасил более десяти штрафов от ГИБДД и других органов.