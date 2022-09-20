Отопительный сезон в Барнауле стартует 22 сентября

В администрации города подписали постановление Фото: Олег УКЛАДОВ

Официально отопительный сезон в Барнауле стартует в четверг, 22 сентября. Соответствующее постановление подписали в администрации города.

– На 19 сентября подано отопление в 64 детских садах, 7 медучреждениях, подключают еще два детсада - №186 и 243, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Чтобы получить отопление досрочно, необходимо подать заявку на адрес СГК: пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Если после 22 сентября отопление не появится в доме, то следует сначала обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Если там не помогут, то можно связаться с круглосуточной диспетчерской по району:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25, или в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15.