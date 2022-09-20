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Политика20 сентября 2022 9:41

Пять кандидатов отказались от мандатов в Барнаульской городской Думе

«Отказниками» стали представители четырех партий
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Барнаульская городская Дума

Барнаульская городская Дума

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле кандидаты-победители массово отказывают от мандатов в городскую Думу в пользу других лиц. Таковых уже насчитывается пять человек.

Они представляют четыре политические партии.

– Двое списочников-единороссов отказались от своих мандатов. Это Вячеслав Франк, а также Владимир Отмашкин, - пишет ИА «Банкфакс».

Их мандаты перешли главному врачу Краевой клинической больницы Диане Рудаковой и активистке Алине Горловой.

Кроме того, от мандата отказалась депутат АКЗС Евгения Боровикова, руководитель МБУ «Редакция газеты «Вечерний Барнаул» Алексей Баканов и депутат АКЗС Сергей Булаев.