Пять кандидатов отказались от мандатов в Барнаульской городской Думе

Барнаульская городская Дума Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле кандидаты-победители массово отказывают от мандатов в городскую Думу в пользу других лиц. Таковых уже насчитывается пять человек.

Они представляют четыре политические партии.

– Двое списочников-единороссов отказались от своих мандатов. Это Вячеслав Франк, а также Владимир Отмашкин, - пишет ИА «Банкфакс».

Их мандаты перешли главному врачу Краевой клинической больницы Диане Рудаковой и активистке Алине Горловой.

Кроме того, от мандата отказалась депутат АКЗС Евгения Боровикова, руководитель МБУ «Редакция газеты «Вечерний Барнаул» Алексей Баканов и депутат АКЗС Сергей Булаев.